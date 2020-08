Costanza Caracciolo e Beatrice Valli: la forza delle neomamme

Condividi

Costanza Caracciolo e Beatrice Valli hanno scelto di trascorrere l'estate a Forte dei Marmi, dove si sono incontrate per una cena in spiaggia, ma oltre alla meta delle vacanze hanno molto di più in comune. Influencer di professione, entrambe sono neomamme : Beatrice, 25 anni, ha partorito a maggio la sua trerza figlia, Azzurra, e Costanza, 30 anni, ha dato alla luce la seconda figlia, Isabel, due mesi prima, a marzo. Oltre al tempismo, le accomuna il modo in cui hanno vissuto sui social la gravidanza, con un atteggiamento anti body shaming , mostrando con orgoglio i cambiamenti del loro corpo. Costanza ha postato la prima foto in bikini dell'estate 2020 poche settimane fa, senza trucchi e senza filtri: "Osa sognare, #pianopiano ", ha scritto.

Come lei, anche Beatrice Valli non si è mai fatta remore nel mostrare il suo fisico da neomammae e alle critiche degli hater sulle sue forme post gravidanza ha risposto con una vera e propria lezione anti body-shaming: "Mi sto godendo questo momento senza fretta di tornare in forma: il mio corpo tornerà come prima quando vorrà lui. Le vostre cattiverie non mi interessano, continuerò a mostrarmi come sono".