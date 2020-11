Costanza Caracciolo alla figlia: “Hai dato un senso alla mia vita”

Condividi

“Mancano le parole per descrivere l’amore che provo per te, hai dato un senso alla mia vita, grazie perché ogni tuo sorriso mi fai morire d’amore.. Buon secondo compleanno amore mio! Ti amo Stellina”.



Con queste parole, su Instagram, Costanza Caracciolo festeggia il secondo compleanno della figlia primogenita Stella, che ha avuto insieme al marito Christian Vieri. La coppia ha anche un’altra figlia, Isabel, nata a fine marzo di quest’anno. “Ti amiamo tanto”, scrive in un altro post la modella trentenne, che ringrazia anche tutti i fan della coppia: “grazie a tutti perché ci avete inondato di grande affetto”.