Conte chiama Fedez per lanciare un messaggio: "Mettete la mascherina"

Prima la raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele , poi il tour estivo per promuovere il turismo in Italia e infine la candidatura all' Ambrogino d'Oro 2020 , assegnato alle personalità che si sono distinte nella lotta al Covid a Miliano.dall'inizio dellahanno voluto rendersi utili sensibilizzando, in diversi modi, il comportamento dei loro oltre 30 milioni di follower.E ora a chiedere l'aiuto dei due influencer, tra i più seguiti durante la quarantena , è stato ilin persona. "Ieri abbiamo ricevuto unamolto inaspettata: siamo stati messi in contatto col presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie", racconta Fedez nelle Storie Instagram."Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all’. E io mi sto sforzando di trovare un modo di essere più convincente possibile. Probabilmente non esiste. Quello che posso dire è che ci troviamo in una situazione molto delicata. E l’Italia non può permettersi nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. E che in qualche modo il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi".L'impegno dei Ferragnez nella lotta al coronavirus era iniziato lunedì 9 marzo con un video Instagram (sotto) in cui la coppia lanciava la raccolta fondi per il San Raffaele dopo una donazione personale di 100.000 euro.