Clizia Incorvaia: un figlio (con Paolo Ciavarro) per i 40 anni

Clizia Incorvaia ha festeggiato 40 anni (il 10 ottobre) più serena che mai: "Perché la vita inizia adesso" , scrive su Instagram postando una foto in cui spegne le candeline con il fidanzato Paolo Ciavarro davanti al Duomo di Milano. Gli auguri del figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sono stati i più dolci: "A te che mi hai cambiato la vita ...auguri amore". I nsieme da "quasi 8 mesi", Clizia e Paolo si dichiarano più innamorati che mai: "Siamo felicissimi e sogniamo il per sempre", hanno detto nella loro prima intervista di coppia a Verissimo (nel video sotto) . "Non ho mai nascosto la mia voglia di paternità , nonostante la separazione dei miei genitori ho sempre avuto questa voglia di famiglia e di figli", aveva confessato Paolo Ciavarro a Silvia Toffanin.

E per Clizia è lo stesso: "Ho trovato in Paolo la mia metà perfetta. Sono felice e vorrei un figlio con lui. Ne abbiamo parlato subito, chissà", ha detto la showgirl in un'intervista a Chi. La loro relazione, iniziata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, si è interrotta forzatamente per la squalifica di Clizia dal reality e poi per la quarantena: "Questa lunga attesa ha fatto bene al desiderio e al nostro amore".



