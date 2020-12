Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la favola continua

Condividi

"È un regalo di compleanno, un compleanno importante, è un regalo simbolico perché è un regalo d'amore ed è una promessa, una promessa d'amore". Paolo Ciavarro è ospite a Verissimo insieme a Clizia Incorvaia e a sua madre Eleonora Giorgi per festeggiare i primi dieci mesi di relazione con la showgirl conosciuta nella casa del GF Vip.



"Di solito si cerca di tener fuori la suocera dal rapporto di coppia", scherza Paolo, "e invece in questo caso è l'opposto, è la mia compagna che tira nel rapporto mia madre". L'attrice romana, felice della relazione tra suo figlio e Clizia, rivolge poi a loro un messaggio in cui parla dell'amore e della forza dei legami, anche nei momenti di difficoltà.