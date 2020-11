Clizia e Paolo, l’anello dei 9 mesi insieme: "È una promessa"

Condividi

"Sogiamo il per sempre", avevano dichiarato Clizia Incorvaia, 40 anni, e Paolo Ciavarro, 29, ospiti insieme a Verissimo. Paolo e Clizia si sono innamorati durante la quarta edizione del GF Vip: "Ho vinto, perché lì ho trovato il mio principe azzurro", aveva dichiarato Clizia appena uscita dalla casa.



La relazione con Paolo Ciavarro, dopo il programma, era proseguita a distanza, a causa del lockdown; i due si erano ritrovati solo a fine maggio, più innamorati che mai, per non lasciarsi più. Rivivi nel video sotto le tappe più emozionanti della storia d’amore tra Clizia Incorvaglia e Paolo Ciavarro.