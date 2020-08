Claudia Schiffer spegne 50 candeline: "Mai stata così felice"

Condividi

La supermodella tedesca Claudia Schiffer compie 50 anni il 25 agosto e festeggia spegnendo le candeline insieme ai suoi follower in un video social super chic, in cui fasciata in un abito Balmain mostra tutto il suo splendore. Icona degli anni Novanta, Claudia Schiffer però dalla sua bellezza non si è lasciata definire, per questo oggi "abbraccio la mia età" serenamente.



"Sono molto fortunata ad amare quello che faccio", si legge nel suo sito. "Credo che l’età debba essere festeggiata e venerata. C’è un motivo per cui organizziamo feste e mangiamo torte ai nostri compleanni, e io mi sento allo stesso modo quando invecchio ogni anno. Sono così felice di compiere 50 anni e nella mia vita non mi sono mai sentita più sicura o felice. Non cerco di sembrare o di sentirmi più giovane, abbraccio il presente".