Claudia Gerini a Can Yaman: "Canta che ti passa"

L’attore, amatissimo dal pubblico italiano per le due serie tv turche trasmesse su Canale 5, Daydreamer - Le ali del sogno e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, si era raccontato in esclusiva lo scorso ottobre a Verissimo, ripercorrendo la sua storia : "Per i primi anni sono state le mie nonne a occuparsi di me, perché i miei genitori avevano molto difficoltà economiche. Mio padre ha iniziato a guadagnare bene quando avevo 10 anni, lì la nostra situazione economica è completamente cambiata, ma quando poi sono entrato al Liceo Italiano è peggiorata di nuovo. Sono rimasto lì grazie a una borsa di studio, che mi ha salvato la vita"., che si è laureato in Giurisprudenza iniziando a lavorare come avvocato, aveva scelto poi di fare: "Mi annoiavo a morte. La mia passione era un'altra. Il primo giorno sul set ero emozionato ma tranquillo". E del suoaveva raccontato: "Can Divit mi assomiglia, a me piace mettere sempre un po' di me in tutti i miei personaggi". E dell’aveva dichiarato: "Mi innamoro di tutte le cose che faccio e non mi piace fallire, sono un perfezionista. In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione".