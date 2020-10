"Ciao papà", il messaggio di addio di Francesco Totti a papà Enzo

Condividi

"Ciao papà, ho trascorso i dieci giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te". Francesco Totti scrive per il papà Enzo, deceduto il 12 ottobre a 76 anni all'ospedale Spallanzani di Roma, un commovente messaggio di addio.



"Voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio", si legge accanto alla foto pubblicata su Instagram dall'ex calciatore, in cui padre e figlio sono vicini e sorridenti, "Vorrei poter ancora sentire la tua voce, mi mancano le risate che ci facevamo, mi manca il tuo sorriso, i tuoi occhi, mi manca vederti sul divano a guardare la tv. Ciao papà... anzi... ciao sceriffo... fai buon viaggio".