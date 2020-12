Condividi

"Ho sempre accettato i lavori non per denaro ma perché sapevo di saperla fare, perché mi piaceva farle e mi davano felicità. Mio padre si vantava con gli altri quando prendevo bei voti all'università, poi gli è preso un colpo quando ha scoperto che andavo in giro per balere con Massimo Boldi a suonare". Ospite a Verissimo nella puntata di sabato 19 dicembre Christian De Sica ricorda il rapporto con il padre Vittorio.



"Mio padre era molto affettuoso, ancora a 18 anni voleva che mi sedessi sulle sua ginocchia", continua l'attore romano, "non so quanti figli ha avuto mio padre. Io ne ho contati cinque: non aveva una famiglia, aveva una cooperativa come diceva lui". Alla soglia dei 70 anni, l'attore parla anche della sua carriera, di quanto ha ereditato dal padre e del suo rapporto con i figli. "Ora sto preparando un film, è il mio 112esimo: ho iniziato quando avevo 18 anni con Roberto Rossellini", sorride De Sica.