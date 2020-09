Chrissy Teigen e la sua terza gravidanza "miracolosa"

Condividi

"Il mio terzo bambino è davvero sano. Lui è grande, oops, ahah sono stupida!"



Con queste parole Chrissy Teigen ha involontariamente svelato su Instagram il sesso del bebè che porta in grembo. Per la modella, 35 anni, questa è la terza gravidanza con il marito John Legend dopo Luna, 4 anni, e Miles, 2. Una gravidanza inaspettata: "Diciamo che è stata una piccola sorpresa da quarantena", ha detto John Legend ospite dello show tv di Jimmy Kimmel.



Secondo quanto ha riferito da una fonte a People, infatti, Chrissy e John non pensavano affatto che per loro fosse possibile avere una terza gravidanza in modo naturale: "Chrissy continua a ripetere che si tratta di un miracolo che sia rimasta incinta", ha riferito la fonte.



Come per le altre due, anche questa terza gravidanza è problematica: "Sta crescendo magnificamente. Mi sento bene, ma la mia placenta è davvero molto debole, quindi, il rischio è piuttosto alto (...) La mia placenta è sempre stata un po’ la parte negativa delle mie gravidanze; lo è stata con Luna, con Miles: a un certo punto smetteva di prendersi cura di loro; io diventavo enorme, ma il bimbo non cresceva affatto".



La modella è famosa anche per aver sempre raccontato le sue gravdanze con grande schiettezza e sincerità e non aveva nascosto neanche la depressione post-partum affrontata dopo la nascita di Luna: "Alzarmi dal letto era faticoso, ogni minuto sembrava un’eternità. Mi faceva male tutto, non uscivo mai di casa e piangevo, piangevo tantissimo", aveva raccontato in un’intervista a Glamour.