Chrissy Teigen e la dedica alla figlia Luna: "La vita è migliore con te"

dedica un toccante post su Instagram a. La moglie di John Legend condivide un tenero video durante il quale la figlia gioca con un orsacchiotto di peluche che ha voluto vicino alle ceneri del fratellino. "Jack, ci manchi tanto", scrive la modella su Instagram.La coppia aveva voluto ricordare il loro terzo figlio tatuandosi per sempre il suo nome in corsivo,, sul braccio, vicino ai loro nomi e a quelli dei due figli. Il tatuaggio era arrivato qualche giorno dopo che la modella aveva ripercorso in un toccante articolo: "Non sapevo come tornare alla realtà, così ho scritto questo articolo per Medium, con la speranza che potessi in qualche modo andare avanti. Ma appena l'ho postato, ecco che sono arrivate le lacrime, perché mi è sembrato che fosse arrivata la fine. Non voglio dimenticarmi di Jack, mai.". Così Chrissy Teigen aveva voluto descrivere la sua sofferenza e ringraziare le numerosissime persone che le avevano fatto sentire la loro vicinanza.