Chiara Ferragni: "Sto cercando di superare un trauma con l'EMDR"

Chiara Ferragni ha parlato per la prima volta di salute mentale sui social, raccontando la sua esperienza: "Un anno e mezzo fa ho perso una persona cara e ho avuto un trauma legato a un ricordo con questa persona. Visto che ricevo migliaia di messaggi da parte di ragazze che hanno subìto degli abusi e hanno bisogno di aiuto, volevo consigliare loro la terapia che ho intrapreso. Anche se nel mio caso il trauma non è legato a un abuso", ha detto in una Storia su Instagram.



"Da due anni vado dallo psichiatra e penso che sia fondamentale per conoscermi meglio. Prima di partire per le vacanze ho fatto una prima seduta di terapia EMDR. Si tratta di una terapia che serve a posizionare il trauma in un'altra parte del cervello, per cui si sente meno dolore nel ricordare", ha spiegato l'influecer, 33 anni.



Prima di lei, a raccontare la sua esperienza con l'EMDR per superare un trauma era stato Michele Bravi nello studio di Verissimo: “Ho seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi – l'EMDR – che mi ha salvato e mi ha fatto tornare a parlare e a sentire", aveva confessato il cantante a Silvia Toffanin parlando del percorso intrpreso dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto nel 2018, in cui ha perso la vita una donna (nel video sotto).