Chiara Ferragni mostra il pancione: "Ora decisamente si vede"

Chiara Ferragni, 33 anni, superati i primi quattro mesi della sua seconda gravidanza, ha deciso di aggiornare i suoi follower con una tenera foto allo specchio in cui mostra per la prima volta il pancione nudo che cresce a vista d'occhio. L’influencer, che è in attesa del secondo figlio dal marito Fedez, 31 anni, ha scritto: "18 settimane e ora decisamente si vede"