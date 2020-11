Chiara Ferragni: il proposito per il post lockdown

Condividi

Chiara Ferragni ha scelto l'arte coma sua ultima attività pre-lockdown: da venerdì 6 novembre, infatti, a Milano come nelle altre zone rosse d'Italia soggette alle restrizioni per il cotenimento del Covid-19, i musei sono chiusi, come tutte le attività non essenziali.



E l'influencer prima di iniziare il secondo lockdown ha voluto portare il figlio Leone alla Pinacoteca di Brera: "Mi sono ripromessa di portare Leo in tutti i musei milanesi non appena riapriranno (speriamo tra due settimane)", ha confidato Chiara.



L'influecer si vivrà questo lockdown in dolce attesa: ormai al quinto mese di gravidanza, nel marzo 2021 lei e Fedez diventeranno genitori bis, questa volta di una bambina: "Sorellina in arrivo", aveva scritto Fedez annunciando il sesso del secondo figlio.