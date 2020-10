Chiara Ferragni è incinta: "La nostra famiglia si allarga"

Condividi

"La nostra famiglia si allarga, Leo sta per diventare un fratello maggiore": con questa frase Chiara Ferragni ha annunciato su Instagram di essere incinta. Lei e il marito Fedez sono in attesa del secondo figlio e per dare la notizia ai follower hanno scelto una foto di Leone, 2 anni e mezzo, che tiene in mano la foto dell'ecografia.



A giudicare dalle emoji scelte dalla coppia, le mani giunte in preghiera e un cuore rosa, si direbbe che per i Ferragnez è in arrivo una femmina (come volevano le voci che circolavano da qualche mese).