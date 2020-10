Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina

Il settimanale(in edicola da giovedì 8 ottobre) dedica la sua cover ae rivela in esclusivadel nuovo componente della famiglia Ferragnez: dopo Leone,"La nostra famiglia si allarga, Leo sta per diventare un fratello maggiore": con questa frase l'influencer aveva annunciato su Instagram di essere incinta il 1 ottobre. Per dare la notizia ai follower, la coppia ha scelto una foto di Leone, 2 anni e mezzo, che tiene in mano la foto dell'ecografia.Chiara Ferragni è alla sedicesima settimana di gravidanza quindi la bambina dovrebbe nascere nel, stesso mese di nascita del primo figlio.