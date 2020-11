Chiara Ferragni, che non vede l'ora di essere mamma di una femmina

Condividi

Postando una foto che la ritrae bambina insieme alla mamma Marina Di Guardo Chiara Ferragni confessa su Instagram: "Non vedo l'ora di provare anche l'esperienza di essere mamma di una femmina". Un'esperienza che proverà presto: la sua seconda figlia dopo Leone, 2 anni, è attesa per il prossimo marzo.



E in un altro post, ricordando la nascita di Leone, l'influencer racconta la felicità che le ha dato la maternità: "Il giorno in cui è nato Leo è stato uno dei più intensi e migliori della mia vita. Tutto aveva senso quando l'ho visto, e non riuscivo a smettere di piangere, letteralmente non riuscivo a smettere. Ho pianto tutto il tempo tenendolo in braccio, pensando che fosse impossibile che tenessi in braccio il NOSTRO bambino. Così surreale e così magico. Per me, questo era il significato della vita. Non vedo l'ora di sperimentarlo di nuovo".