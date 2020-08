Chi è Nicole Poturalski, la nuova fiamma di Brad Pitt

ha una nuova fiamma: si chiamaha 27 anni e di professiona fa la modella. I due sono stati visti scendere insieme da un jet privato nell'aeroporto Le Bourget, appena fuori Parigi, diretti presumibilmente nel, al castello di Miraval, proprietà dell'attore (dove nel 2014 sposò Angelina Jolie).Da quando Brad Pitt, 56 anni, si è separato da, il gossip l'ha voluto fidanzato più volte, l'ultima con l'amica e collega, ma le notizie erano state subito smentite da varie fonti. Questa volta, invece, a confermare il legame romantico tra i due è Us Weekly.La relazione tra Brad Pitt e Nicole, che nel mondo della moda è conosciuta come Nico Mary, arriva nel bel mezzo della battaglia tra l'attore e l'ex moglie per la(Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e i gemelli Knox and Vivienne, 12).Castana e occhi azzurri, che a molti ricorda proprio Angelina Jolie, è anche leidi un bambino, Emil, avuto da una precedente relazione. Tedesca e multi-lingue, è originaria di Berlino e sua madre è polacca. Secondo i tabloid americani i due si stanno frequentando da qualche mese. E Page Six aggiunge: "Si frequentano, si stanno godendo una vacanza insieme".