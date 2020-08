Charlize Theron e la lezione d'amore alla figlia

Condividi

Mamma single dal 2015 (dopo la fine della relazione con Sean Penn), Charlize Theron sta bene da sola, come ha spiegato alla figlia adottiva August, 5 anni. "Sai una cosa mamma? Hai bisogno di un fidanzato, hai bisogno di una relazione!", le ha detto la bambina.



"Al momento sto bene così. Ho una relazione con me stessa", le ha risposto l'attrice sudafricana, 44 anni. A raccontare l’aneddoto è stata la stessa Charlize Theron nel podcast di Diane Von Furstenberg, InCharge with DVF. "Dallo sguardo di August ho capito che non aveva mai contemplato una cosa del genere. La sua mente era sconvolta. Ma so che in quel momento ha capito che avere una relazione con se stessi è possibile", ha detto l'attrice raccontando l'aneddoto.



"Preferisco esser single che provare risentimento nei confronti di qualcuno che non mi permette di essere quella che sono". Due sono gli amori della sua vita a oggi: i figli adottivi August e Jackson, 8 anni. Questa non è la prima volta che l'attrice, tra le più ammirate del mondo, rivendica la felicità della sua vita da single.



"Non ho mai voluto sposarmi, non è mai stata una cosa importante per me", aveva detto poco ospite della trasmissione radiofonica The Howard Stern Show, spiegando che anche con Sean Penn non ha mai pensato alle nozze: "Siamo usciti, abbiamo avuto una relazione, ma è durata appena un anno, non abbiamo mai convissuto. Non sono mai andata vicina a sposarlo, non era nulla del genere.".



"Non mi sono mai sentita sola, nella mia vita ora non c'è spazio per altro ora".