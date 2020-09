Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: pace fatta

Foto Instagram @ignaziomoser

Con un selfie in bici uno accanto all'altrofa sapere dalle sue Storie social che la crisi con la fidanzataè superata. Dopo un'estate sentimentalmente turbolenta, con vacanze separate (lei a Capri e lui a Ibiza) e gli arrivi in solitaria al Festival di Venezia, oggi i due sono di nuovo una coppia.Il selfie insieme che toglie ogni dubbio arriva da, dopo che Chi li aveva già sorpresi. L'arrivo al Festival di Venezia da soli, a qualche giorno di distanza l'uno dall'altro, unito alle dichiarazioni della modella Caterina Bernal su un presunto flirt con l'ex ciclista avevano fatto pensare a una chiusura definitiva della storia.Ma non è stato così e i due sembrano essersi ritrovati, dopo il Festival, in Trentino, nella tenuta Moser. Insieme da quasi 3 anni - li festeggeranno a novembre - nel video sotto, dal Grande Fratello Vip alla quarantena insieme.