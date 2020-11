Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano "3 anni di noi"

Condividi

L'estate turbolenta è finita: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser , superata la crisi, sono tornati più romantici di sempre. E per festeggiare il loro terzo anniversario d'amore , il 31 ottobre, si sono concessi una fuga a Cortina. "Ti amo Nachito, ti amo troppo", scrive lei. "La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. 3 anni di noi", scrive lui postando la stessa foto da una camera con pareti a vetri e vista sulle montagne innevate.

L'amore con l'ex ciclista a settembre è ripartito alla grande - dopo un mese di distanza mai commentata dai due - e già Cecilia Rodriguez ha ricominciato a fare progetti: "Vorrei avere una famiglia numerosa come la mia… tre fratelli, penso che siano un grande dono”, ha dichiarato la showgirl, taggando nel post i fratelli Belén Rodriguez, 36 anni, e Jeremias Rodriguez, 31 anni. "Il mio cuore è sereno, sono felice", ha aggiunto la showgirl.



Dove vede il suo futuro? "Trento (patria di Ignazio Moser, dove i due hanno trascorso il lockdown) è un posto meraviglioso in cui vivrei più che volentieri. Ora sono molto preoccupata per la situazione attuale e per quello che ci aspetta in futuro", ha confessato la showgirl rispondendo ad alcuni follower su Instagram.



Iniziata il 31 ottobre 2017 dentro la casa del Grande Fratello, guarda nel video sotto tutte le tappe della storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Mozer.