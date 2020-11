Carlotta Proietti: "Il lutto per papà Gigi è di tutti"

"Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata": inizia così il messaggio condiviso su Instagram dadopo la scomparsa delvuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la 'notizia' si scatena lo 'scoop'... tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente. Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all", scrive Carlotta, 37 anni, figlia minore di Gigi Proietti nata dopo, 42."Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro,. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore", conclude.Susanna e Carlotta sono nate dall'amore di Gigi Proietti con, al suo fianco dai primi anni sessanta: "Non ci siamo mai sposati. All’inizio perché non credevamo nell’istituzione del matrimonio, poi perché ci sembrava superfluo. Siamo antichi concubini", scherzava lui parlando del suo amore di una vita.