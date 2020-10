Carla Bruni su Nicolas Sarkozy: "L'ho sposato per la sua fragilità"

Condividi

Esce il 9 ottobre il nuovo album di Carla Bruni, dal titolo Carla Bruni, e nel nuovo disco la cantante, modella ed ex prémière dame dedica una canzone al marito Nicolas Sarkozy, Le garçon triste.



Canto un ragazzo triste, che si dà un sacco di arie, per non annegare / Come tutti i ragazzi tristi ama giocare al capo, al re del quartiere.



Questo un verso del brano. "Io flirto con la tristezza, ci gioco, invece in lui è qualcosa di più profondo": ha dichiarato Carla Bruni, 52 anni, in una nuova intervista al Corriere della sera, parlando del marito, 65. "Certo, è un uomo di potere che ama la conquista. Ma sento che c’è dietro qualcosa, come un vaso di Pandora che è meglio non aprire".



E sono proprio le caratteristiche meno evidenti dell'ex presidente della Repubblica francese ad averla conquistata: "Mi attrae il suo pudore, il suo non mettersi mai nella posizione di chi cerca compassione. L’ho visto triste quando è mancata sua madre, altrimenti nasconde una fragilità e una sensibilità che pure esistono. Lo trovo commovente. Ed è questo quel che mi ha convinta a sposarlo", ha dichiarato Carla Bruni.



Sposati da 12 anni, insieme hanno una figlia, Giulia, nata nel 2011. Prima di incontrare il politico, Carla Bruni era già madre di Aurélien, 18 anni, nato dalla relazione con il filosofo Raphaël Enthoven. Da parte sua, invece, Nicolas Sarkozy dalle due precedenti mogli aveva avuto Louis, 22 anni, Pierre e Jean, entrambi 33 anni.



"Ci siamo sposati l'anno dei miei 40 anni", aveva raccontato Carla Bruni a Verissimo. "Lui mi protegge, mi sostiene, mi ha stravolto la vita. Mi chiedevo come poteva essere il carattere di un uomo che diventa Presidente della Repubblica, ma quando ho conosciuto i suoi figli non ho più avuto dubbi e ho deciso che dovevo sposarlo!". Rivedi nel video qui sotto l'intervista a Verissimo in cui Carla Bruni racconta del suo amore per il marito Nicolas Sarkozy.