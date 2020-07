Cara Delevingne e Kaia Gerber, un cardigan per due

Foto Instagram @kaiagerber

Colleghe, migliori amiche, e per il gossip anche di più: le top model, 27 anni, e18, sono diventate inseparabili. Dopo essere state fotografate abbracciate a Los Angeles durante le manifestazioni di Black Lives Matter , ora hanno posato insieme sotto lo stesso cardigan.Un cardigan mandato da un'altra amica del loro "cerchio magico",, che lo ha inviato a tutti gli amici più stretti per promuovere, il primo singolo estratto dal suo ultimo album, Folklore . Quella tra Cara Delevingne e la figlia di Cindy Crawford sembra un'amicizia profonda, che per il gossip è un possibileRaggiunto da Page Six, il portavoce di Cara Delevingne si è rifiutato di rilasciare commenti. Al momento le due top sono: Cara esce da una relazione di 2 anni con l’attrice Ashley Benson (che adesso frequenta il musicista G-Eazy), mentre Kaia è libera dopo la fine del flirt con Pete Davidson.