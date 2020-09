Capri Kobe Bryant ricorda il papà

Condividi

Vanessa Bryant, 38 anni, sta lottando per andare avanti, un giorno alla volta; il suo mondo, infatti, è imploso quando ha perso la figlia Gigi, di 13 anni, e l'uomo che amava da quando ne aveva 17, Kobe Bryant, 41 anni, ex star del basket, scomparsi in un tragico incidente in elicottero a Calabasas, in California, lo scorso 26 gennaio, mentre si stavano recando ad una partita di basket alla Mamba Sports Academy di Thousand Oaks.



La modella cerca di farsi sempre più forza, grazie anche alla presenza delle figlie Natalia, di 17 anni, Bianka, di 3 anni e Capri, di 15 mesi, e al sostegno dei suoi fan. In questi giorni la modella ha voluto condividere un tenero video della figlia Capri, che tiene in mano una foto in bianco e nero del papà con indosso la maglia dei Lakers. “Chi è lui? "chiede Vanessa alla piccola nel video. "Dada", risponde teneramente Capri. La modella aggiunge: "Sì, questo è il tuo papà. Papà ti ama".



In quello che sarebbe stato il suo quarantaduesimo compleanno, lo scorso agosto, Vanessa Bryant aveva condiviso con i suoi follower, sul suo profilo Instagram privato, alcune confessioni intime sul suo dolore per la perdita del marito e della figlia Gianna: “Gigi avrebbe dovuto essere qui con le sue sorelle”, aveva scritto la modella.



In quella occasione, anche la cantante Ciara aveva pubblicato, in risposta all’amica, un suo dolcissimo scatto con Vanessa Bryant e due delle sue bambine, scrivendo: "Vedere te e le ragazze sorridere fa sorridere il mio cuore. Sei la mamma più forte che conosca. Vederti fare un passo avanti ogni giorno è ammirevole. Non è facile, ma se so una cosa, Mamba Queen è capace di tutto. Ti voglio bene”.