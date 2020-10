Can Yaman sul suo look: "Preparatevi a vedermi cambiare spesso"

Condividi

Ospite a Verissimo Can Yaman, il Can Divit della seguitissima serie di Canale 5 Daydreamer, racconta le ragioni dietro al suo ultimo cambio di look: "Mi sono dovuto prendere una pausa del set per fare il servizio militare e lì mi è stato imposto di tagliare i capelli", racconta l'attore turco, 30 anni.



Il taglio corto però sarebbe arrivato comunque: "Non mi è dispiaciuto tagliarli", rivela. "Li avevo fatti allugare per il personaggio che interpretavo in Daydreamer, anche se avere i capelli lunghi mi ha portato bene stavo già pensando di tagliarli. perché non mi piace rimanere sempre lo stesso personaggio, mi piace sorprendere e cambiare".



Sul futuro non si fa troppi sogni: "Non sogno molto, mi piace vivere il presente. Vivo e agisco, sono molto realistico. Tre anni fa non avrei mai detto che sarei venuto qui oggi e invece è successo".