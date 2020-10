Condividi

Classe 1989, Can Yaman cresce a Istanbul, dove ha un'infanzia "complessa". "Per i primi anni sono state le mie nonne a curarsi di me, perché i miei genitori avevano molto difficoltà economiche", racconta a Verissimo. Ragazzo studioso e intelligente, per avere più possibilità si iscrive al Liceo Italiano di Istanbul e poi all'Università studia Giurisprudenza.



"Le borse di studio mi hanno salvato la vita: dovevo vincerle sempre per poter studiare senza pagare". Il suo lavoro da avvocato però dura pochi mesi: frequentando un corso di recitazione per migliorare la sua dizione capisce che la sua vera vocaione è recitare.



Dal 2014 gira una serie tv all'anno, in Italia si fa consocere prima con Bittersweet - Ingredienti d'amore poi con Daydreamer - Le ali del sogno, dove per interpretare Can Divit si allena 6 mesi e si fa crescere i capelli: "Can Divit mi assomiglia, a me piace mettere sempre un po' di me in tutti i miei personaggi".



Sul suo futuro non gli piace fare progetti: "Mi è sempre piaciuto buttarmi nell'ignoto. Non sogno molto, mi piace vivere il presente. Vivo e agisco, sono molto realistico. Tre anni fa non avrei mai detto che sarei venuto qui oggi e invece è successo".