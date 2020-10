Can Yaman: "Sono single, innamorato del mio lavoro... e perfezionista"

Condividi

Can Yaman parla a Verissimo di uno dei suoi personaggi più famosi, Can Divit della seguitissima serie di Canale 5 Daydreamer, e rivela: "Can Divit mi assomiglia, a me piace mettere sempre un po' di me in tutti i miei personaggi".



E sul rapporto con la co-protagonista di Daydreamer Demet Özdemir (che interpreta Sanem Aydin), dice: "Siamo solo amici. Lei sul set mi ha aiutato molto, mi ha insegnato molto. Speriamo di lavorare ancora insieme".



La sua situazione sentimentale è chiara: "In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione. Mi innamoro di tutte le cose che faccio e non mi piace fallire, sono un perfezionista. Le relazioni però non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe. Sono sempre aperto alle cose che la vita mi porta e mi piace sorprendermi".