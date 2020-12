Can Yaman è Sandokan nella nuova serie tv con Luca Argentero

Condividi

Can Yaman interpreterà Sandokan in una nuova serie televisiva, prodotta dalla Lux Vide e con il coinvolgimento di Luca Argentero. "È un progetto nuovo", spiega il 31enne attore turco a Rtl 102.5, "è ancora in fase di sviluppo, è un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo".



Yaman è amatissimo dal pubblico italiano per le due serie tv turche trasmesse su Canale 5, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Daydreamer - Le ali del sogno. "Can Divit mi assomiglia, a me piace mettere sempre un po' di me in tutti i miei personaggi", raccontava a Verissimo a ottobre, "mi innamoro di tutte le cose che faccio e non mi piace fallire, sono un perfezionista. Le relazioni però non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe: in questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione".