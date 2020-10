Can Yaman: l'intervista a Verissimo in 100 secondi

Condividi

Ospite a Verissimo Can Yaman, protagonista della seguitissima serie di Canale 5 Daydreamer, racconta la sua vita privata e professionale a partire dall'infanzia in Turchia, "complessa, perché i miei genitori avevano difficoltà economiche", racconta. Classe 1989, Can Yaman frequenta il Liceo Iitaliano di Istanbul (motivo per il quale parla ancora un ottimo italiano), poi si iscrive a Giurisprudenza: "Studiavo molto, ho sempre dovuto vincere le borse di studio per non pagare", racconta.



La professione di avvocato però l'abbandona presto per seguire il suo sogno: recitare. Il suo personaggio più famoso, Can Divit di Daydreamer, ha qualcosa di lui: "Mi assomiglia, metto qualcosa di me in ogni personaggio che interpreto". Oggi l'attore si dichiara single: "Mi piacerebbe avere una relazione, a chi non piacerebbe? Ma non pianifico. Mi innamoro di tutte le cose che faccio. Sono sempre aperto alle cose che la vita mi porta e mi piace sorprendermi".