Condividi

Foto Instagram @canyaman

Sabato 10 ottobre, alle 16 su canale 5, Can Yaman si racconta per la prima volta a Verissimo. L'attore turco, star della serie Day Dreamer – Le ali del sogno, con il suo stile selvaggio, la sua dolcezza e il suo fascino tenebroso, ha conquistato un pubblico eterogeneo, che ha visto in lui un nuovo ideale maschile.



Nato a Istanbul, in Turchia, l’8 novembre del 1989, Can Yaman, 31 anni, ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul per poi trasferirsi negli Stati Uniti. A 14 anni fa anche una breve esperienza in Italia, a Livorno, per studiare la lingua italiana. Di quegli anni Can Yaman ricorda: "Ho avuta un’infanzia ricca di affetto ed equilibrio. Forse per questo non sono una persona emotiva".



Can Yaman, che parla cinque lingue (turco, inglese, italiano, tedesco e spagnolo), si è laureato in Giurisprudenza nel 2012, per poi dedicarsi alla sua vera passione, quella per la recitazione. Intraprende la carriera di attore nel 2014 nella serie Gönül Isleri, diventando una delle star più amate in Turchia e arrivando al successo internazionale nel 2018.



In Italia Can Yaman si è fatto conoscere al grande pubblico prima per il ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d’amore e nel 2020 con il personaggio di Can Divit in Erkenci Kuş, titolo originale di DayDreamer - Le ali del sogno, che nella serie vive un’intensa storia d’amore con l’ironica e sanguigna Sanem Aydin, affascinante e talentuosa dipendente dell’agenzia della sua famiglia, interpretata dall’attrice Demet Özdemir.