Can Yaman e Demet Özdemir: "La nostra amicizia fuori dal set"

Can Yaman e Demet Özdemir, ospiti a Verissimo a una settimana di distanza, hanno raccontato il rapporto con i loro personaggi nella serie tv DayDreamer, ma anche il loro rapporto. Innamorati sul piccolo schermo nei panni di Can Divit e Sanem Aydin, nella vita reale i due attori turchi di definiscono buoni amici.



"Lei sul set mi ha aiutato molto, mi ha insegnato molto, sarà sempre una persona speciale per me. Speriamo di lavorare ancora insieme", ha detto Can Yaman parlando della sua co-protagonista. "Abbiamo un ottimo rapporto, lui è una persona piena di valore, gli voglio bene, ma non riusciamo a vederci spesso perché lavoriamo un sacco e abbiamo tanti progetti", ha ribattuto Demet Özdemir.