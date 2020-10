Can Yaman: "Ci vediamo presto a Verissimo"

Condividi

"Ciao Silvia, ci vediamo presto a Verissimo": Can Yaman manda un messaggio a Silvia Toffanin prima dell'intervista con lei, in onda sabato 10 ottobre a Verissimo, dalle 16 su Canale 5. Una prima volta per l'attore turco a Verissimo, ma non in Italia, tra i paesi del suo cuore.



Nato a Istanbul, in Turchia, l’8 novembre del 1989, Can Yaman, 31 anni, ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul per poi trasferirsi negli Stati Uniti. A 14 anni fa anche una breve esperienza in Italia, a Livorno, per studiare la lingua italiana. Di quegli anni Can Yaman ricorda: "Ho avuto un’infanzia ricca di affetto ed equilibrio. Forse per questo non sono una persona emotiva".



Laureato in Giurisprudenza, intraprende la carriera di attore nel 2014 nella serie Gönül Isleri. In Italia Can Yaman si è fatto conoscere al grande pubblico prima per il ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d’amore e nel 2020 con il personaggio di Can Divit in Erkenci Kuş, titolo originale di DayDreamer - Le ali del sogno.



L'appuntamento con Can Yaman è per sabato 10 ottobre dalle 16 su Canale 5 con Verissimo.