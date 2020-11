Can Yaman: 31 anni di un sex symbol da record

Condividi

Can Yaman compie oggi 31 anni e li festeggia con un anno di successi. La star della serie di Canale 5 Daydreamer - Le ali del sogno, divenuta un cult, nella quale interpreta il tenebroso fotografo Can Divit, può contare, infatti, su traguardi da record e una larga schiera di fan. Nato l’8 novembre 1989 a Istanbul, da un avvocato di origini albanesi-kosovare e una professoressa di lettere macedone, l'attore turco, che si è fatto conoscere in Italia con il ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, è arrivato dritto al cuore del grande pubblico, proprio grazie al personaggio di Can Divit.



"Ero un ragazzo studioso, studiavo molto, ho sempre dovuto vincere le borse di studio perché non potevo pagare, mio papà e mia madre non erano così agiati. Poi ho iniziato a studiare recitazione e così la mia vita è cambiata", aveva raccontato l'attore a Verissimo.