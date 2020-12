Buon compleanno Maria De Filippi, la "Queen Mary" della tv

spegneil 5 dicembre: nata a Milano nel, la conduttrice, autrice televisiva e produttrice fa molta gavetta prima di diventare "Queen Mary”, soprannome che le hanno assegnato i fan.Dopo il diploma liceale ottenuto a Pavia,in Giurisprudenzaspecializzandosi in Scienza delle Finanze e tentando la carriera in Magistratura. Il primo incontro conè datato 1989, nella cornice di Venezia. Nonostante i 23 anni di differenza tra i due, i due si fidanzano e il si sposano a Roma . Successivamente, nel 2002 la coppia prende in affido Gabriele, diventato loro figlio adottivo nel 2004.Maria fa il suoalla conduzione di Amici, all’epoca un talk show di Canale 5. Dopo diversi tentativi di lanciare nuovi programmi, dal 1996 lancia la trasmissione pomeridiana, dedicata ai conflitti tra marito e moglie.Qualche anno più tardi, ne modifica il format, che da classico talk show diventa un dating show, incentrato sulla ricerca dell'anima gemella da parte di un tronista tra alcune persone candidate spontaneamente, i corteggiatori. Grazie alla trasformazione di Uomini&Donne, la trasmissione raggiunge una popolarità mai vista che ancora oggi lancia tantissimi attori e personaggi televisivi.Nel 2000 tocca a, programma ideato per far arrivare una lettera a qualcuno grazie a dei postini in bicicletta. Negli anni il programma ha collezionato famose guest star, anche internazionali. Durante la sua carriera, conduce l’edizione deicon, ma ne vince anche molti: i suoi format sono divenuti presto i programmi di punta delle reti Mediaset e tutt’ora continua a essere così.