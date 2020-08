Buon compleanno Cara Delevingne

L'attrice e top model britannica: nata il 12 agosto 1992 a Londra,e in poco tempo diventa uno dei volti più riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo, conteso dalle principali aziende di moda.Lontano dalle passerelle, Cara, lavorando a una decina di film per il cinema, da Pan a Suicide Squad, da La ragazza dei tulipani a Valerian e la città dei mille pianeti. La 28enne si è più volte espressa contro le discriminazioni e anche per questo Variety l'ha scelta per la copertina del numero di giugno , dedicata al mese del Pride."La mia particolarità è che cambio molto. Mi sento ogni volta diversa. Alcuni giorni mi sento più femminile, altri più maschile., attratta da tutti i generi", spiegava la modella, che aveva dichiarato in passato di definirsi sessualmente fluida,"in qualsiasi modo ci si possa definire, mi innamoro della persona, e questo è quanto. Sono attratto dalla persona. Non avrei pensato di dover fare coming out, ma alla fine in qualche modo ho detto a tutti questo è quello che sono, così lo sapete". Dopo la fine della sua relazione con l'attrice statunitense Ashley Benson , il suo nome è stato accostato a quello della giovanissima top model Kaia Gerber