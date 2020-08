Buon compleanno Ben Affleck

Premionel 1998 con l'amico Matt Demon per Will Hunting - Genio ribelle, e ancora vincitore come Miglior film nel 2012 alla regia di Argo. In mezzo, numerosi successi come attore, come regista e come produttore, tre figli, un sofferto divorzio e la dipendenza dall'alcol:, che il 15 agosto, ha molto da festeggiare in questo 2020, che segna per lui una vera rinascita.Nato a Berkeley nel 1972, raggiunge il successo a 23 anni con Generazione X, e ottiene numerosinegli anni a seguire: Armageddon - Giudizio Finale, Shakespeare In Love, Pearl Harbor, Daredevil, Batman v Superman, Gone Girl, solo per citarne alcuni. Nel frattempo si distingue anche alla macchina da presa e produce film di successo.Per molti anni però ha dovuto combattere contro la. Sposato con l'attrice Jennifer Garner dal 2005 e padre di tre figli, dopo dieci anni di matrimonio ha divorziato : la separazione gli ha provocato ansia e depressione, come lui stesso ha raccontato, e ha dovuto affrontare nuovamente i demoni dell'alcol. Superate queste difficoltà, nel 2020 Ben Affleck ha conosciuto di nuovo l'amore : ora è legato sentimentalmente all', 15 anni più giovane.