Buon compleanno a Lapo Elkann

Bun compleanno a Lapo Elkann, che il 7 ottobre compie 43 anni.



Secondogenito di Margherita Agnelli e del giornalista Alain Elkann, Lapo Elkann nasce il 7 ottobre 1977 a New York. Nonostante le ricchezze della famiglia, l'infanzia e l'adolescenza di Lapo Elkann sono contraddistinte da problemi di apprendimento: il giovane Lapo soffre di dislessia ed è un bambino iperattivo.



Ma Lapo Elkann saprà sfruttare la sua creatività al meglio: le sue idee saranno infatti fondamentali nel rilancio della Fiat 500. E grazie alla sua personalità e al suo lavoro, verrà riconosciuto come un simbolo del made in Italy dal Wall Street Journal.



Quella di Lapo Elkann è stata una vita segnata da moltissimi viaggi, amori passionali, ma anche da molte cadute dalle quali l'imprenditore è riuscito sempre a rialzarsi. Il 12 settembre, per la prima volta, Lapo Elkann ha concesso una lunga intervista a Verissimo, in cui ha parlato delle sue fragilità, delle sue paure, ma anche della forza con cui è riuscito a riscattarsi. Rivediamola qui sotto.