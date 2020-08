Bradley Cooper e Jennifer Garner: un'amicizia che inizia a far sognare

Vent'anni fa erano i migliori amici Sydney e Will nella serie tve oggisono ancora tra le coppie di amici più belle di Hollywood. A insinuare il dubbio - e per molti fan il sogno -in un rapporto più romantico è, che ha pubblicato delle foto in cui due attori, sulla spiaggia di Malibu con la figlia di Bradley Cooper Lea De Seine, appaiono "complici e affettuosi"."Bradley e Jennifer, 'civettuoli' a Malibu", titola il magazine. Già ai tempi in cui erano Will e Sydney di Alias si era parlato di un flirt, mai confermato. Negli anni i due attori sono rimasti grandi amici, anche durante le loro vicende sentimentali: Jennifer Garner ha sposato, da cui ha avuto tre figli, e poi, dopo il divorzio, ha vissuto una breve relazione con l'imprenditore, finita a inizio anno. Bradley Cooper, invece, ha avuto la sua prima figlia dalla supermodella, con cui però è finita nella primavera 2019.Oggi, le foto della giornata al mare a fare i castelli di sabbia con la piccola Lea fanno sognare molti fan di Alias, ma anche delle commedie romantiche di cui sono stati protagonisti i due attori: solo il futuro ci dirà se sono le prime immagini di un film d'amore o la prova di una tenera e duratura amicizia.