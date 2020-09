Brad Pitt e il "matrimonio aperto" della nuova fidanzata

Sulla nuova fiamma di Brad Pitt . la modella, 27 anni, ora sappiamo qualcosa in più. Dopo essere stata vista scendere insieme all'attore da un jet privato per trascorrere insieme le vacanze nel, al castello di Miraval, i tabloid hanno ricostruito la storia della modella scoprendo così il suo stato di famiglia,Secondo il Daily Mail, Nicole, originaria di Berlino e di mamma polacca, conosciuta nel mondo della moda con il soprannome Nico Mary, è, 68 anni, da cui 7 anni fa ha avuto il suo primo figlio,Un matrimonio già definito dai giornali come "aperto", visto che il marito sembra essere perfettamente a conoscenza della relazione della moglie con Brad Pitt, 56 anni. Se ci sia o meno l'intenzione di separarsi non si sa, ma la stampa americana è sicura del legame sentimentale della modella e l'attore: "Si frequentano, si stanno godendo una vacanza insieme", ha detto una fonte a Page Six.A non essere più sposato ma separato è, invece, Brad Pitt, impegnato in una lunga battaglia con l'ex moglieper laMaddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e i gemelli Knox and Vivienne, 12.