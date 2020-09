Brad Pitt e Angelina Jolie: nuovo scontro (per Nicole?)

Tra, dopo un periodo di pace, sembra essersi rialzata la tensione. Alle stelle, secondo quanto racconta una fonte a Us Weekly: il motivo sarebbero sempre i, che l'attore vorrebbe portare più in giro con sé, anche fuori da Los Angeles. Lo scontro è aperto, tanto che i due avrebbero anche interrotto la terapia di coppia con tutta la famiglia.Ad aggravare la situazione è stata l'entrata in scena della modella, 27 anni, nuova fiamma di Brad Pitt . Mentre le tensioni dell'attore e l'ex moglie stanno crescendo di nuovo, la modella ha postato un criptico messaggio su Instagram che, secondo i tabloid, è rivolto proprio ad Angelina Jolie:, ha scritto.La storia tra Brad Pitt e Nicole Poturalski è emersa dopo che la modella è stata vista scendere con l'attore da un jet privato per trascorrere insieme le vacanze in Francia, al: una mossa che non sarebbe piaciuta all'attrice.Secondo il Daily Mail Nicole, originaria di Berlino e di mamma polacca, conosciuta nel mondo della moda con il soprannome Nico Mary, è, 68 anni, da cui 7 anni fa ha avuto il suo primo figlio,. Tra loro non si parla di separazione: sarebbe un matrimonio "aperto" . Molto diverso da quello che è stato il matrimonio tra Brad Pitt e Angelina Jolie, che ora sono alla continua ricerca di un fragilissimo equilibrio. Che sembra essersi di nuovo perso.