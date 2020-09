Body shaming, la bellissima lezione di Michele Bravi

Condividi

Foto Instagram @michelebravi

Di recente poi il cantante, 25 anni, è tornato a parlare sui social anche di salute mentale: "Non ho mai fatto mistero di quanto questa tematica mi stia personalmente a cuore. Ricevo constantemente messaggi di persone che condividono con me la loro la loro storia di lotta contro il "buio". La salute mentale è parte della nostra salute. Non è qualcosa di separato. Condividere il percorso individuale può aiutare ad abbattere lo stigma (...) Non siete soli", ha scritto in una Sotria social.