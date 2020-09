Blasi, Totti e Donna Paola: il siparietto domestico

Condividi

Foto Instagram @ilaryblasi

"Sai che c'è una donna incinta in questa casa"? Ilary Blasi sorprende così Francesco Totti durante una cena a casa. La rezione dell'ex calciatore è da siparietto: senza riuscire a parlare, ha lo stupore e l'incredulità negli occhi. Ma presto Ilary Blasi fa capire di non essere lei la donna in dolce attesa, bensì Donna Paola, il gatto senza pelo della conduttrice.



Del resto lo choc di Totti si può comprendere: non ha mai nascosto il desiderio di un quarto figlio dopo Cristian, 14 anni, Chanel, 13, e Isabel, 4. "Man mano riuscirò ad arrivare a 5 figli", aveva dichiarato nel settembre 2018 a Verissimo.



Sposati da 15 anni, Francesco Totti a Verissimo aveva raccontato anche gli esordi della loro storia: "L'ho vista in tv per la prima volta quando faceva la letterina e appena la vidi dissi al mio amico, 'quella sarà mia moglie' e così è stato", aveva confidato parlando del suo colpo di fulmine: riguarda l'intervista nel video sotto.