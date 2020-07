A quasi 10 mesi dalla nascita della terza figlia dii due attori non avevano ancora rivelato il nome della bambina. A farlo, in grande stile, ci ha pensatocon il suo nuovo album,Una canzone dell'album è infatti dedicata alla terza figlia dei due attori e porta il suo nome nel titolo:. Scopriamo così che dopo, nata nel 2014, e, nata nel 2016, la "Reynolds gang" al femminile si è allaragta conCome te, Folklore è pieno di cuore, anima, umorismo, passione, intelligenza, ingegno, fantasia, realtà, immaginazione, forza, vulnerabilità e soprattutto: amore", ha scritto l'attrice su Instagram dopo l'uscita dell'album. L'annuncio della terza gravidanza era avvenuto in un modo molto glamour, molto alla Blake Lively: l'attrice a maggio aveva sfilato alla première del film Pokémon: Detective Pikachu fasciata in un bellissimo abito giallo che mostrava il suo pancione. Con il marito Ryan Reynolds, Blake LIvely forma una delle coppie più belle, divertenti (vedere gli auguri di compleanno social per credere) e felici di Hollywood.