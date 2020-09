Beyoncé, i 39 anni dell'ape regina del pop (e dell'orgoglio black)

Condividi

Colpi di scena, talento, stile e coraggio: così si è evoluta la carriera di Beyoncé, aka Queen Bey, la regina del pop, che il 4 settembre spegne 39 candeline. Se tutto andrà come negli ultimi anni, Beyoncé festeggerà il compleanno accanto al marito Jay-Z e ai auoi tre figli: Blue Ivy, 8 anni, e i gemelli Rumi e Sir, 3.



Nella musica come nella vita privata, Queen Bey è sempre riuscita a stupire: da membro fondatore del girl group Destiny's Child, pluripremiato trio R&B, si trasforma in ape regina della musica pop portandosi a casa 24 Grammy Awards - 19 dei quali da solista - diventando la seconda cantante donna più premiata della storia dopo Alison Krauss.



Nel 2008 sposa il rapper Jay-Z con cui oggi forma una delle coppie più potenti non solo della musica, ma dello showbiz americano, oltre a essere una delle più ricche del mondo, Con il visual album Lemonade, uscito nel 2016, Beyoncé raggiunge forse il punto più alto della sua carriera: qui, oltre a mettersi a nudo come donna tradita, comincia la sua celebrazione delle radici della black culture esaltando la figura femminile afroamericana nella storia.



La promozione della cultura africana continua nel documentario Homecoming, sul dietro le quinte della storica esibizione al Coachella nel 2018, per culminare con il visual album Black is King, uscito a luglio 2020. Qui i riferimenti alla storia della cultura nera abbondano, su vari livelli, e anche l'auto-celebrazione di Beyoncé come diva raggiunge l'apice.



A contribuire a costruire intorno a Beyoncé un certo divismo è stato anche il modo in cui la popstar ha comunicato alcune notizie della sua vita privata, a partire dai suoi annunci di gravidanza che hanno rivoluzionato il modo di comunicare (ma anche un po' di vivere) la dolce attesa delle star.



Per annunciare la sua prima gravidanza, nel 2011, Beyoncé aveav usato il palco delgli MTV Video Music Awards, slacciandosi la giacca e mostrando in pancino alla fine della performance di Love On Top (più energica che mai!) Non meno sorprendente era stato poi l'annuncio della sua seconda gravidanza gemellare, con una foto da Venere botticelliana. Guarda nel video sotto i suoi e gli altri annunci di gravidanza più originali delle star.