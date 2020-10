Benji Mascolo prima e dopo: "Più grandi i sogni, più grandi i sacrifici"

stupisce i suoi follower pubblicando su Instagram untra un'immagine di luie una di lui, più magro e muscoloso. Una trasformazione fisica eclatante con cui il cantante dell' ex duo Benji & Fede lancia un annuncio: "Più grandi sono i tuoi sogni, più grandi saranno i sacrifici che devi compiere per raggiungerli.: il capitolo più importante della mia vita. Manca poco", scrive nella caption.Negli ultimi mesi Benji si è aperto sempre di più sui social raccontando anche quando, 6 anni fa, fu costretto a cambiare la sua vita a causa di una"Uno stile di vita sbagliato e ilmi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva per un'istiocitosi polmonare. Una volta, non riuscivo a camminare e parlare. Da quel giorno scattò qualcosa., adottai abitudini sane e smisi di fumare. Per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che credevano nei mille traguardi che volevo raggiungere".La foto postata ora è antecedente a quel momento, a quando Benji era un adolescente e il messaggio che l'accompagna anticipa un nuovo cambiamento nella sua vita. Forse professionale, dopo la separazione musicale da Federico Rossi. Ma forse anche sentimentale.