Benji Mascolo e Bella Thorne: "Il nostro amore imperfetto"

Si sono rincontrati questa estate dopo 5 mesi di lontananza forzata per il lockdown e da luglio la loro reunion è diventata un'escalation di romanticismo:- aka Benji dell' ex duo Benji & Fede - esono sempre più innamorati (e social).L'ultimo a condividere un momento insieme è il cantante di Modena, 27 anni, che con una serie di scatti scherza sul suo modo di far sorridere la fidanzata. "Amare è una scelta che si fa volontariamente e che comporta sacrifici e sofferenza, non solo felicità come nelle favole", scrive Benji in un post precedente riflettendo sul suo amore con l'attrice americana, 22 anni. "Si, lei è unica, è stupenda, ma non è perfetta.. E io? Beh, io sono poco più che un disastro, un vagabondo che naviga in lungo e in largo in cerca di risposte. Eppuremano per mano.così, e non lo vorrei in nessun altro modo".