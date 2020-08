Condividi

Barche diverse, acque diverse, ma stessa luna piena: gli ultimi post di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che si sono lasciati durante la quarantena, sono curiosamente molto simili. Anzi, per alcuni sembrano quasi "parlarsi". "Aspettando la Luna", scrive lui.



"Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti", scrive lei il giorno dopo postando la foto dello stesso cielo di notte. Per gli ultimi romantici i post sono dei messaggi sibillini tra ex, i primi così distesi, dopo le "frecciatine" gelide.