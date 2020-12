Belen Rodriguez, la dedica d'amore ad Antonino Spinalbese

Condividi

"Grazie a te": scrive Belen Rodriguez commentando l'ultima dichiarazione d'amore per il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese. La foto pubblicata sul profilo Instagram della showgirl immortala la coppia in un romantico abbraccio in bianco e nero.



Lo stile è quello dei ritratti di Spinalbese che abbiamo imparato a conoscere dal profilo della showgirl. Il nuovo fidanzato di Belen, hairstylist di professione, è un fotografo per passione e sempre più spesso è il suo fotografo personale e l'autore di molti suoi scatti social. Ma non solo: Spinalbese è anche l'autore di un nuovo servizio con Belen Rodriguez per Vogue Thailandia.